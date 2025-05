Primarias en el PSOE

Comenta Compartir

Es cierto que no se le pueden poner puertas al campo, sobre todo, desde que las redes sociales se han sentado en nuestra mesa y ... no son un huésped presto para la marcha, pero no me gustan las primarias, en este caso, me refiero al PSOE que es una de las organizaciones políticas donde se convocan primarias propiamente dichas dentro de los plazos establecidos y en el orden que requieren sus estatutos. Es cierto, que todo militante tiene derecho a presentar su candidatura, y que nadie debe subestimar ni poner en tela de juicio la valía del candidato o candidata porque, en otras cosas, dentro de la organización no hay un baremo por el que se puedan medir qué hombre o mujer está más capacitado para liderar una organización política, aunque también es cierto que el término valer o no valer, curiosamente, se ha empezado a emplear cuando la candidata ha sido o es una mujer; siempre se dio por hecho que todos los hombres servían para el liderazgo en cualquiera de los estamentos. Pero, no hay duda de que no todas las mentalidades están preparadas para asumir que votemos a quien votemos no dejamos de ser compañeros y que lo importante son las siglas y no las personas. Tampoco entiendo el protagonismo, si como dicen quienes presentan su candidatura para la secretaría pretenden el bien del partido; el bien del partido es aunar ideas, proyectos y trabajo. Dicho esto, estoy dispuesta a recibir las críticas o valoraciones que puedan hacer los aspirantes a lograr su liderazgo, o cualquier otro compañero, pero no es lo mismo salir elegido por un 90% que por un 33%, no sólo para la organización política, sino en aras a la ciudadanía que es quien decide si, llegado el momento, nos da o no su apoyo.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Cartas al director