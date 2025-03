No todas las políticas son iguales

Comenta Compartir

Me hago eco del problema de los barrios de Badajoz: no pueden celebrar sus fiestas porque el ayuntamiento les pide que sean ellos los que ... se hagan cargo de la seguridad y otros, impensables para la economía de cualquier asociación de vecinos, de unas más que de otras, como ocurre con la mayoría de las cosas. Uno de los manifestantes del artículo dice que el bando que recoge los argumentos por los que no pueden celebrar sus fiestas se publicó dos días después de las elecciones, y pienso que daría igual, porque hay muchos ciudadanos que dicen que no van a votar porque todos los políticos son iguales. Y no es cierto que todas las personas que se dedican a la política sean iguales, por la misma razón que no todos nosotros somos hijos de la misma madre; y aunque así fuera, tampoco seríamos iguales. Tampoco las políticas que se llevan a cabo son iguales entre la derecha y la izquierda. Lo que sí es cierto es que hay ciudadanos muy cómodos, no van a votar y punto. Y es en cosas tan sencillas como las fiestas de los barrios, la convivencia de sus vecinos, lo asequible para la diversión de muchos de esos ciudadanos es cuando se pueden observar las diferencias. Y no hay más que ver cómo está Badajoz: no ha mejorado nada ni antes ni después de las elecciones, ni ahora, ni en todas las legislaturas que lleva gobernando la derecha: las aceras están cochambrosas, además de los baches que, con el paso del tiempo, se han convertido en socavones, los parques de la ciudad están en estado lamentable y salvo, los que el ayuntamiento considera prioritarios, los demás están que da pavor llevar a los hijos o nietos, los jardines arruinados la mayoría de ellos, a excepción de las decenas de flores pensamientos que colocan en lugares estratégicos, donde les conviene a la derecha que gobierna en nuestro ayuntamiento desde hace casi tres décadas. ¿De qué nos quejamos entonces?

