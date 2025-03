Política y verdad

Comenta Compartir

Lo razonable y lógico en cualquier área de la sociedad es que la verdad sea uno de los principales valores que deben imperar; pero en ... política es imponderable. No es la primera vez que un representante político reitera una mentira hasta parecer que se la creyera él mismo; pero aunque mientan hasta el empacho, los ciudadanos no somos tontos y los acontecimientos vividos en Valencia demuestran que hay políticos que no están a la altura de las circunstancias y que Carlos Mazón no sólo haya mentido hasta la saciedad, sino que haya ocultado la verdad de ese aciago 29 de octubre de 2024 y siga al frente de la comunidad valenciana resulta escandaloso. Y es que nadie puede creer que, a fecha de hoy, donde la información es sinónimo de saturación y ruido este señor estuviese ajeno al terror que estaban viviendo los vecinos a los que él tenía la obligación de socorrer es una hipocresía. Por desgracia, la presidenta de la comunidad madrileña ha imitado a su compañero y después de cinco años de la pandemia cambia a su antojo los datos de los fallecidos de las residencias de ancianos madrileñas a los que ella misma había dado orden de no trasladar a los hospitales porque la señora decía que: «Se iban a morir igual». Señores de la derecha: ¿les queda algo de vergüenza, escrúpulo y pudor?

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión