Parques infantiles

Que Badajoz está sucia no se pone en duda, que las aceras y alcorques de muchos árboles son trampas humanas para caídas es el temor ... de muchas personas, en especial, para las personas más mayores cuyas consecuencias pueden derivar en un empeoramiento de su calidad de vida. A la suciedad que se acumula en calles y plazas de nuestros barrios hay que sumar la de los parques, incluido, el famoso parque de Castelar, donde los juegos infantiles son focos de infección debido a la suciedad incrustada en ellos. Es vergonzoso que cinco años después de haber vivido una de las peores pandemias de la historia no se cuiden estos espacios reclamos prioritarios para nuestros pequeños. Por si esto no fuera suficiente, el aseo público que se encuentra adjunto a esa zona infantil está en condiciones nauseabundas y, por supuesto, no se entiende que se ceda un quiosco para que las familias puedan disfrutar de un rato de asueto mientras los niños juegan y no se tengan en cuenta todos estos detalles que son responsabilidad de un equipo de gobierno que basa su gestión en hacer propaganda mientras en nuestras calles aumenta la miseria, los baches se convierten en socavones y en las zonas infantiles se incrementa la indigencia.

