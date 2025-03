Sin palabra

Comenta Compartir

Ha bastado que la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, pasara aquí unas horas para que María Guardiola acepte lo que propone la extrema derecha, de ... momento renuncia a la ley de Memoria Histórica, una ley estatal; pero que los y las responsables autonómicas se la pasan por el forro con tal de que les aprueben los presupuestos y mantenerse en sus puestos. No es la primera vez que la presidenta de la Junta de Extremadura pone de manifiesto que no tiene principios, una señora que insistía una y otra vez que nunca pactaría con la extrema derecha porque sus valores no se lo permitían. Pero le bastó una simple llamada del presidente de la derecha de este país, Alberto Núñez Feijóo, para que su palabra quedará reducida a menos de una tilde. Pero el hecho de que esta señora quiera ocultar la matanza de Badajoz a manos del carnicero de Yagüe y otros sanguinarios no quiere decir que las familias que vivieron la sinrazón y la barbarie de esos dictadores olviden esa escabechina. Tampoco olvidarán que hay responsables políticas, como ella, a la que la palabra le vale lo que tarda en escuchar a otra farsante que viene de visita. Señora Guardiola, en política es fundamental la coherencia y usted ha demostrado que no tiene ninguna.

Cartas a la directora