No tienen palabra

Como era de suponer los pactos de la derecha y extrema derecha se llevan a cabo para gobernar en las comunidades y ayuntamientos donde no ... han sacado mayoría. Eso ha ocurrido con el candidato a la presidencia a Valencia, que hasta el condenado por maltrato ha mediado en las conversaciones para acordar los puestos, y lo peor es que tanto la derecha como la extrema derecha no creen en la violencia de género, incluso en la extrema derecha están convencidos de que el estar condenado por asuntos de maltrato les reporta votos y, aunque los pactos estén dentro del juego democrático, no es normal faltar a la palabra dada y que de pasar a reiterar que no harán pactos con la extrema derecha pasen a darles las carteras de mayor importancia. Extremadura no será diferente y pese a lo mucho que María Guardiola insista en que gobernará en solitario, hará lo mismo que su compañero de Valencia. Los acuerdos en comunidades y ayuntamientos donde no han sido mayoría están servidos, porque esto pone de manifiesto que las diferencias entre las dos derechas no son perceptibles. A la vuelta de la esquina tenemos unas elecciones generales y los ciudadanos tienen que tener en cuenta que la palabra de estos señores de la derecha no vale nada, que se han unido a una extrema derecha retrograda, negacionista y sin más objetivos que acabar con todos los derechos sociales que ha costado décadas conseguir, además de rebajar la calidad de los servicios que hacen a los ciudadanos seamos más libres y más iguales.

Cartas al director