La ocurrencia de Feijóo

La última propuesta de Alberto Núñez Feijóo pone de manifiesto la incoherencia que le caracteriza. Pretende una moción de censura pactando con los integrantes de ... Junts, con Puigdemont o con quien sea, con tal de poder gobernar antes de que su partido le retire la poca confianza que le tiene. Lo que le ocurre es que la frustración por no haber podido gobernar después del 23 J no se la ha tratado, y ve cómo se le agotan los plazos para seguir siendo el máximo responsable de su partido. Esta última ocurrencia del señor Feijóo no solo es una barbaridad y una incongruencia, sino un argumento más a utilizar contra él para la señora a la que tanto le gusta la fruta. La presidenta madrileña que le quita protagonismo cada vez que le viene en gana, como hizo cuando anunció los recursos contra la amnistía en todas las comunidades en las que gobierna la derecha. Por si fuera poco, parece que los tribunales estuvieran solo al servicio del PP, con el coste económico que ello conlleva y, dicho sea de paso, pagamos todos, además del tiempo que se pierde mientras los responsables judiciales se deciden por una actuación en contra o a favor de los recursos que la derecha pone un día sí y otro también con fundamentos o sin ellos. No se entiende que el mayor partido de la oposición no tenga otra cosa que hacer que buscar recursos y recursos con o sin fundamentos. Y mientras estos se resuelven, a Feijóo se le antoja hablar de moción de censura tras las elecciones europeas, aunque para ello tenga que pactar con los que están destinados a terminar en el infierno por haber fomentado el independentismo y haberse marchado como ratas en maleteros de coche.

Cartas a la directora