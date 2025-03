Obligados a comer

Comenta Compartir

No sé si es legal o no lo que ocurre con la hostelería desde que sufrimos la maldita pandemia que se llevó a miles de ... personas y dejó a muchas otras con secuelas de por vida, pero a la hostelería no se la abandonó a su suerte y fue recompensada debido a las pérdidas que habían sufrido como consecuencia del cierre forzoso durante el tiempo que el maldito virus estuvo entre nosotros. Por este motivo, me llama poderosamente la atención que se hayan puesto tan exquisitos en muchos sitios de Badajoz, donde no te puedas sentar a tomar un refresco con la normalidad que se hacía antes porque nos obligan a comer, tengamos previsiones o no de hacerlo. No sé si es legal o no, pero injusto, desde luego. No voy a especificar el sitio ni el lugar, pero sí que hace unos días presencié con tristeza cómo el jefe de uno de esos negocios le decía a una pareja que tenían que levantarse si no iban a comer, así que, con toda la educación del mundo, dicha pareja se marchó sin reivindicar su derecho a tomar algo, ya que la mesa no tenía mantel ni indicación alguna de reserva. Yo entiendo que las personas seamos correctas y sigamos las sugerencias que nos hagan quienes están al frente de esos lugares, pero a mí no me gustan las injusticias y desde luego, no insistiré en quedarme en un sitio en el que me echan, pero no lo haré, sin dejar constancia del hecho en el libro de reclamaciones que la hostelería tiene obligación de tener a disposición de los clientes. Me resulta indignante y vergonzoso, así que yo seré una de las ciudadanas que no acudirá nunca más a ese lugar, del que me levanté por solidaridad con la pareja a la que habían echado sin discreción ni respeto.

Cartas a la directora