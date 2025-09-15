HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Cartas al director

La mujer del César

Antonia Márquez Anguita

Badajoz

Lunes, 15 de septiembre 2025, 02:00

Que la señora Ayuso está intentando quitar el puesto al señor Feijóo es de sobra conocido, a un señor que vino desde Galicia con el ... objetivo de pacificar el partido. No es ningún secreto que desde hace tiempo quien marca la agenda del presidente del partido popular es la presidenta madrileña y la última prueba ha sido que el señor Feijóo no acudiera al inicio del curso judicial y como contrapartida acompañarla a un mitin de la señora Ayuso colocándole, además, junto una consejera imputada. La cuestión es que al Partido Popular no le están saliendo las cosas como esperaban tras traicionar a Pablo Casado por eludir al hermano de la presidenta.

