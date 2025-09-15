La mujer del César

Comenta Compartir

Que la señora Ayuso está intentando quitar el puesto al señor Feijóo es de sobra conocido, a un señor que vino desde Galicia con el ... objetivo de pacificar el partido. No es ningún secreto que desde hace tiempo quien marca la agenda del presidente del partido popular es la presidenta madrileña y la última prueba ha sido que el señor Feijóo no acudiera al inicio del curso judicial y como contrapartida acompañarla a un mitin de la señora Ayuso colocándole, además, junto una consejera imputada. La cuestión es que al Partido Popular no le están saliendo las cosas como esperaban tras traicionar a Pablo Casado por eludir al hermano de la presidenta.

Ahora, es el novio de la señora Ayuso el que está siendo juzgado, entre otras cosas, por presentar más de quince facturas falsas con el objetivo de engañar al fisco. Puede que el novio de esta señora no vaya a la cárcel, pero a ella cada día se le pone un poco más difícil quitar el puesto a Feijóo debido a la defensa a ultranza que ha manifestado desde los primeros indicios de delito de su pareja. A pesar de que las encuestas son solo encuestas, la última del Centro de Investigaciones Sociológicas pone de manifiesto que la estrategia del partido popular no es la más apropiada y al parecer no están dispuestos a cambiar los insultos por razonamientos lógicos y respetuosos ni dejar de imitar a la extrema derecha con tal de disputarse un puñado de votos.

Temas

Cartas al director