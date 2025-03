Comenta Compartir

La presidenta de la comunidad extremeña ha enseñado la patita con dos acciones, una de ellas la modificación de la ley de estatuto de cargos ... de Extremadura que suprime la obligación de que tengan que comparecer en la Asamblea antes de su nombramiento. Esta ley fue modificada en la legislatura anterior y no se entiende que esta señora quiera terminar con la transparencia de datos que los cargos tienen la obligación de declarar y los extremeños tenemos derecho a saber. Son ellos los que van a tener la responsabilidad de gestionar nuestros impuestos, y debemos conocer sus emolumentos. «La mujer del César, además de serlo, tiene que parecerlo» y la señora Guardiola no parece muy dispuesta a que quienes ha elegido ella y la extrema derecha para que rijan el destino de los extremeños declaren sus bienes para saber cómo llegan a la Asamblea y cómo se van, y eso es trasparencia, señora presidenta, lo demás es oscurantismo. La otra ocurrencia es cambiar la bancada en el hemiciclo con el argumento de extremar su seguridad al situarse más cerca de la salida. Por educación a todos los lectores y a quien tiene la potestad de publicar o no este artículo, no escribo la frase manida y políticamente incorrecta en estos tiempos. Es cierto que con el cambio de asiento la salida la tiene más cerca para abandonar el barco, pero no es menos cierto que también está más cerca para que le den una pedrada, caso de escaparse alguna, porque descerebrados hay en todos sitios. ¿Por qué no invierte su tiempo y energías en todas las cosas que iba a arreglar antes de su llegada a la presidencia en vez de dedicarlo a tonterías junto a esos señores de la extrema derecha que usted no quería?

Cartas a la directora