Insultos y noticias falsas

Una vez pasada la turbulencia política tras el anuncio de Pedro Sánchez, reflexiono sobre lo que está ocurriendo en nuestro país, no desde que llegara ... la extrema derecha, que nadie pone en duda que la falta de respeto y los insultos exacerbados de algunos representantes políticos son de índole inmoral e impúdica, pero no son estos señores los que llegan a límites inadmisibles. Esto viene desde que algunos presidentes de este país, como José María Aznar, están más contento cuando azuzan a sus compañeros de partido para que usen los parlamentos como si se tratara de los circos romanos, donde lo único importante era el cuadriga que ganara la carrera, sin pensar en los muertos que quedaran en la arena A este señor se une la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, a la que le quita el sueño restar protagonismo al presidente de su partido, al pobre señor Núñez Feijóo, a quien trae por el camino de la amargura, y es que a esa señora, a pesar de todo los que ha sucedido desde que uniera sus votos a los de Vox para presidir el gobierno de Madrid, la protegen como si de la misma la Virgen de la Macarena en Sevilla se tratara. Mientras escribo esta carta escucho lo que ha sucedido en Dresde, capital de Sajonia a un candidato demócrata, al que han dado una paliza que le ha llevado al hospital, supuestamente unos señores de otra extrema derecha, de esa que no descansa como no sea subiendo al pódium, porque solo ellos se creen con el derecho de ocuparlos. Por desgracia, me ha recordado a los tiempos en que los señores de Falange salían a las calles como miembros del Ku Klus Klan a ver a quién se llevaban por delante. Y es que estas son las consecuencias de los discursos de odios y de tanta noticia falsa.

Temas

Cartas a la directora