Indignidad política

¿Qué sucede con los representantes del PP: el presidente de la Diputación de Ourense le pillan a más de 215 kilómetros por hora con ... coche oficial y en viaje particular, el representante político y número, 2 y otro compañero de la derecha de este país de un pueblo de Madrid durante un festejo taurino maltratan de forma animal, nunca mejor traído en este contexto, a una mujer que salta al ruedo para mostrar su oposición a esa llamada fiesta histórica y cultural; en Badajoz un alcalde tránsfuga de Ciudadanos aprovecha el acuerdo con el alcalde binario, señor Fragoso a quien interesó más ocupar un escaño en el Senado faltando el respeto a sus compañeros de partido y lo que es peor, a los ciudadanos que le habían votado. El acólito de Celdrán se lava las manos como Poncio Pilatos y deja al representante de Ciudadanos como regidor del Ayuntamiento durante los dos otros años restantes de la legislatura actual, ¿por qué razón se aplica la ley de transfuguismo a un concejal y no se toman medidas contra un alcalde desvergonzado que no fue votado para alcaldable, sino que fue producto de un acuerdo bochornoso e inaudito. Estos son los representantes del PP, lo llevan en el ADN. Es indignante cómo se han saltado todas las normas pasándose por el forro los votos de los ciudadanos que ejercieron su legítimo derecho al voto sin imaginar del cónclave que llevan a cabo personas cuya ética debe estar reñida con la política, ¿saben alguno de estos lo que significa la palabra dignidad?

Cartas a la directora