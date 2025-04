Impuesto de rodaje y socavones

Comenta Compartir

Hace unos días se quejaba un vecino de la barriada de Llera de los baches que hay en muchas de sus calles, pero por desgracia ... eso no es un problema exclusivo de ese barrio, sino que es extensible a la mayoría de los barrios de Badajoz. Algunos baches se han convertido en socavones a base de no repararlos o simplemente porque en vez de arreglarlos en condiciones se han parcheado y a la vuelta de unas semanas se van haciendo cada vez más grandes. Es vergonzoso que la derecha que gobierna este ayuntamiento no solucione los problemas que tienen los vecinos a los que tiene el deber de atender y proteger, porque los socavones no solo son perjudiciales para nuestros vehículos porque hacen polvo los neumáticos, sino que ponen en peligro, en especial, a los conductores de los vehículos de dos ruedas si tienen el infortunio de caer en uno de ellos. Por si no fuera suficiente con no arreglar las calles con un asfalto en condiciones que no se hunda a los dos días de haberlo echado, el alcalde tiene la poca vergüenza de cobrarnos los impuestos de rodaje que, precisamente, abonamos año tras año sin que nos presten el servicio que nuestras calles requieren. Señor Gragera, debería dar una vuelta de cuando en cuando por nuestros barrios y comprobar por sí mismo los baches y socavones, pero con su coche propio y no con el coche oficial, no sea que también tengamos que pagar ese arreglo.

Temas

Cartas al director