Gracias a los voluntarios

De nuevo son los ciudadanos los que se ponen manos a la obra, voluntarios que tratan de evitar que nuestras costas sufran las irresponsabilidades de unos, porque son los que provocan los vertidos, y del otro, porque teniendo la obligación de poner los medios y ... todos los recursos posibles para evitar males mayores no lo hacen. Hace más de dos décadas del vertido del Prestige, del que puedo hablar en primera persona, ya que junto a mi marido y mi hijo mayor nos desplazamos con los recursos que puso la Diputación provincial de Badajoz para socorrer, en la medida de los posible, los miles de kilómetros de costa que recorren la parte norte de nuestro país. No, no fue agradable vivir durante una semana en pleno invierno, como ahora, trabajar en las orillas de la Costa de la Muerte recogiendo aquellos vertidos que, como plastilinas negras, se esparcían de una parte a otra de la costa y, además, no era muy esperanzador comprobar como cada vez que subía o bajaba la marea volvía a surgir aquella pasta que los voluntarios habíamos recogido con anterioridad. Después de aquello se hicieron miles de propuestas para evitar tragedias como estas, pero más de dos décadas después de aquello puede comprobarse que otro vertido llena las mismas costas de otro material que traerá consecuencias negativas para el ecosistema. ¿Cómo es posible que la Xunta de Galicia tenga conocimiento desde el 13 de diciembre y no se hayan tomado medidas hasta casi un mes después? La irresponsabilidad de los líderes políticos gallegos de entonces se hizo patente, lo mismo que ha ocurrido ahora. De vergüenza.

Cartas a la directora