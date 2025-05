Gracias presidente por retirarse

Comenta Compartir

Al fin, Joe Biden ha decidido retirarse de la carrera política frente a Donald Trump. Hace tiempo que el presidente había dado muestras de no ... estar en perfecto estado de salud para conseguir el apoyo de los ciudadanos que, tiempo atrás, le habían respaldado para llevar a cabo sus políticas. Su salud en los últimos tiempos se ha resentido, y es que presidir un país no es tan fácil como pueden creer algunos para quienes la política es sinónimo de dinero. Nada más lejos de la realidad, y aunque puede haber personas cuya ética deje mucho que desear, la mayoría de los que se dedican a la política a ese nivel lo hacen durante las 24 horas al día. Un presidente o presidenta no se puede ir a dormir tranquilo porque son los máximos responsables de lo que sucede en el país que gobiernan y para ello tienen que estar en plenas facultades, tanto psíquicas como físicamente. Por eso hay que agradecer su retirada, además de aplaudir el progreso que ha experimentado el país desde que él comenzara a llevar las riendas en los últimos tres años y medio. Por otra parte, con esta noticia esperemos que Trump se tranquilice, que se le bajen los humos después del atentado sufrido y que ha hecho creer a algunos electores que es un enviado de Dios, al igual que ocurrió a José María Aznar cuando salió ileso del atentado de la banda terrorista ETA, a la que el mismo la denominó después ganar las elecciones Movimiento de Liberación Vasco, un eufemismo que le interesó durante sus dos mandatos.

Cartas al director