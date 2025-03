Falta de aparcamiento de Badajoz

Comenta Compartir

Según declaraciones de la derecha que gobierna en el Ayuntamiento de Badajoz, se retrasarán las obras de Stadium al menos seis meses más, que serán ... diez o doce. El argumento con el que justifican el retraso es que el revestimiento es un trabajo lento, pero eso no se lo cree ni quien asó la manteca, y son sus mismos gestos los que contradicen sus palabras. La razón no es otra que la mano de obra insuficiente, una sola máquina no puede hacer el trabajo de veinte.

Está demostrado que obras de mayor calibre llevadas a cabo por otras administraciones se han culminado en menos tiempo, pero la gestión de este ayuntamiento deja mucho que desear y sólo hay que ver la cantidad de promesas que han hecho como ofertas electorales y que no se han llevado a cabo. De ello pueden dar fe los representantes de las asociaciones vecinales. El retraso de esa obra, más el tiempo que lleva ejecutándose, lleva consigo el caos en la ciudad, la falta de estacionamiento en una de ciudad donde cada día hay menos posibilidad de aparcar, no sólo para los que vivimos en barrios y tenemos necesidad de desplazarnos cada día a nuestros trabajos, sino a ciudadanos que vienen de fuera y se ven obligados a pagar aparcamientos privados con precios desorbitados. ¿Es tan difícil habilitar espacios donde poder aparcar en nuestra ciudad, o llegar a acuerdos con esos lugares a los que denominan parking, como si no hubiera traducción en castellano?

