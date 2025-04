Espectáculo indigno

Comenta Compartir

Es un hecho constatable que la derecha de este país nunca ha considerado a Pedro Sánchez un presidente legítimo y por ese motivo, no cejan ... en buscar cualquier resquicio que le pueda involucrar en algo. Como no han encontrado nada para que el presidente democráticamente elegido y tan lícito como los anteriores presidentes dejé el sillón libre tratan de implicar a la mujer de la manera más ruin y mezquina en el trabajo en el que desarrolla sus funciones, a pesar de saber que no hay caso. Pero en el afán de la derecha de defender a ultranza a la presidenta madrileña, a quien hasta su propio novio ha desmentido diciendo que fue él mismo quien pidió a Hacienda un pacto por el fraude que había cometido contra este organismo, después de que ella hubiera afirmado tajantemente que era Hacienda, «esa que pagamos todos», la que debía dinero a su pareja, y no es la única vez que el señor González la ha dejado en entredicho refutando las declaraciones que ella hace en su aspiración de una defensa que no le corresponde. Sea como fuere, nunca ha habido en la derecha de este país políticos tan mediocres como desde que echaran a Pablo Casado y lo sustituyeran por Núñez Feijóo, ese hombre que venía a poner orden, civismo y urbanidad y que, dicho sea de paso, ha hecho todo lo contrario buscando a los personajes más incívicos, irrespetuosos y con lenguajes poco adecuados. Es vergonzoso utilizar los espacios donde estamos representados todos los ciudadanos para darnos un espectáculo diario tan indigno. Lejos quedaron aquellos tiempos donde políticos como Fraga, Suárez, Carrillo y Felipe González se ponían de acuerdo para sacar a España del ostracismo donde la había sumido la dictadura.

Cartas al director