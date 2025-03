Empatía, ética y educación

Comenta Compartir

No me gustan las generalizaciones, porque en la mayoría de las ocasiones no son justas para nadie. No se puede decir que: «todos los policías ... son unos sinvergüenzas, todos los funcionarios son unos vagos, todos los comerciantes son unos ladrones, todos los hosteleros son unos descarados», etc., simple y llanamente porque no es verdad. La educación, la ética y en ocasiones la empatía de las personas es lo que influye en que uno se comporte de la manera que exige la profesión que ejerza cada uno, pero en todos sitios cuecen habas y en ocasiones, por unos cuantos que no cumplen con los requisitos para el buen desarrollo de su trabajo, se suele tipificar de mala manera al área de la que se trate y esto es lo que me ocurrió hace unos días en el centro de salud de San Roque de Badajoz, donde una de las auxiliares asumió unas competencias que no le correspondían; y no sólo es que se erigiera en responsable de lo que no es, sino que las formas que utilizó no fueron las más apropiadas para alguien que tiene que tratar de solucionar un problema de la manera más conveniente y más sensible posible, teniendo en cuenta que estamos hablando de salud. Esta carta la escribo después de proceder a denunciar estos hechos por la vía que la sanidad pública pone a disposición de los pacientes. Aunque en mi caso no obtuve la respuesta esperada ni solución al problema en ese momento, hago público esto con el objetivo de que estas situaciones se eviten en la medida de lo posible. La mayoría de nosotros no vamos a los centros de salud por gusto, y no es justo que nos hagan sentir como si estuviésemos pidiendo limosna.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Cartas a la directora