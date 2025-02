El discurso de María Guardiola

Comenta Compartir

El discurso de investidura de la presidenta de Extremadura, María Guardiola, puede considerarse como vacío, ya que lo único que ha puesto de manifiesto es ... lo que ya sabemos los extremeños, que esta señora no tiene credibilidad. A pesar de no haber nombrado a Vox en más de una hora de discurso, no debe olvidar que ella no ha ganado las elecciones y que es esa organización política que ella ha tratado de ignorar la que le va a permitir ocupar el cargo de presidenta. Pero, en mi opinión, no es tan importante que no les haya nombrado, sino el guiño que les ha hecho al confesar que será ella directamente la que gestione las políticas de igualdad, es decir, que así cumple uno de los chantajes de Vox, partido que no cree en la igualdad, y mucho menos en la violencia de género, como lo demuestra cada vez que hay una concentración de repulsa contra un asesinato de estas características. A esto hay que añadir la erradicación de la ley de Memoria Democrática, otra alusión y palmadita en la espalda a esa extrema derecha que ha llegado para recordar a esta señora que no ha ganado las elecciones y, lo que es peor, a advertir a los extremeños y extremeñas que no van a pasar desapercibidos y no solo le van a cobrar el cargo a la nueva presidenta, sino a todos los que los han votado y a los que no les hemos votado también.

Cartas a la directora