Dejadez en Badajoz

Que la dejadez de Badajoz es pública y notoria no es extraño, pero que acudas a un centro de salud porque la alergia te está ... matando y esté rodeado de malezas prestas para atacar a las personas cuyas alergias se han multiplicado, es indigno. Pero lo más grave no serían las alergias, sino que las zarzas, matorrales frondosos y toda la maraña que rodea al centro de salud de San Roque es pasto seguro para generar un incendio que no sólo afectaría al personal médico y pacientes, sino a las viviendas que lo cercan. Es infame que una ciudad como Badajoz esté rodeada de suciedad por doquier, no solo son las baldosas que generan caídas imprevistas, señales de tráfico que brillan por su ausencia, espejos inexistentes en calles peligrosas –sirva de ejemplo la calle Bilbao y sus transversales que no ocurren más cosas por la precaución de los conductores–, pasos de peatones borrados que ponen en aprietos a los peatones, contenedores de basura que dan pavor por la suciedad que tienen incrustada. Pero lo que colma la desfachatez del equipo de gobierno de derechas del Ayuntamiento de Badajoz es que es el responsable de solucionar estos problemas se dedica a hacer una campaña de reciclaje para la que han buscado a unos jóvenes que, con toda la amabilidad posible, van casa por casa regalando unas bolsitas y preguntando qué nos parecen los contenedores. Esto, señor alcalde , es satírico y una burla al ciudadano que paga sus impuestos.

Cartas al director