Cuestión de prioridades

Hay cosas que no son comparables, pero que lo ocurrido con el candidato a la presidencia de los Estados Unidos, Donald Trump, haya sido cabecera ... en todos los telediarios, que haya ocupado las principales franjas horarias de las ondas radiofónicas y las editoriales de los distintos medios escritos ha sido excesiva, no hay duda. Incluso se interrumpió la programación de Radiotelevisión Española para dar a conocer la noticia de inmediato. De todas formas, visionando las imágenes que los medios han reiterado una y otra vez, resulta muy extraño que nadie se percatara de la presencia del fallecido francotirador ni que las personas que presenciaban al aspirante se tiraran al suelo de inmediato o salieran despavoridas, que es lo que suele ocurrir ante cualquier sonido de esas características, resulta muy raro. En cuanto a la repercusión de este hecho que, sin duda, hará de este hombre una víctima sin serlo, a pesar de entender que las elecciones se ganan en las urnas y no recurriendo a las armas, aunque sea un país en el que se pueden adquirir como un perrito caliente en la calle. Pero retomando lo del principio, no entiendo que haya noticias que vayan a la cola de un telediario o las últimas páginas de un diario escrito como son los miles de asesinatos que cada día se producen en Gaza por el capricho de otro hombre sin corazón que no distinguen entre hombre, mujeres, niños, bebés ni abuelos. Bomba tras bomba en escuelas, hospitales o a donde a ese energúmeno mandatario de Israel le dé la gana.

