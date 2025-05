Comenta Compartir

El obispo de Alcalá de Henares no tiene vergüenza. No le bastó con aprovechar el púlpito para decir que las mujeres que interrumpen su embarazo ... están sentenciadas a no dormir el resto de sus días, que los homosexuales se predisponen a serlo y van a clubes de hombres para satisfacer sus deseos y se quemarán en el infierno. Durante sus homilías insulta a todas las personas que, con base al derecho que nos conceden las leyes, eligen una u otra tendencia, deciden por su cuerpo o cuando cada uno de nosotros seamos o no creyentes usamos nuestra libertad sin perjudicar a terceros, no como algunos de ellos que a lo largo de la historia han cometido los mayores crímenes utilizando sus sotanas para abusar sexualmente de menores indefensos. Algunos de ellos son los que debían estar condenados a no vivir en paz durante el resto de sus días. En su último oficio religioso ha ido más allá y ha denominado pecadores a los padres de hijos con discapacidad, y de ahí su castigo. Los que hemos tenido o tenemos en nuestro núcleo familiar una persona con discapacidad abominamos de seres como estos que debían ser repudiados y fuera de lo que ellos llaman la casa de Dios.

Cartas al director