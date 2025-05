El cónclave de Feijóo

Comenta Compartir

Cónclave: reunión que celebra el Colegio Cardenalicio de la Iglesia católica para elegir a un nuevo papa. Esa es la palabra que ha elegido el ... señor Feijóo para anunciar el próximo congreso nacional de su partido, después de que la presidenta madrileña lo anunciara días antes poniéndole la zancadilla de nuevo al que dice apoyar, igual que lo hacía con Pablo Casado. De lo que no hay duda es que no es el término más acertado si es que el presidente del PP quiere seguir presidiendo su partido y aspirar a la presidencia del gobierno por la que lleva peleando desde que comenzara su andadura después de que dejara su cargo en Galicia. Tampoco es muy original a la hora de tratar de echar al presidente del gobierno convocando manifestaciones un día sí y otro también a las que cada vez acude menos gente y alguna de la que acude lo hace con símbolos anticonstitucionales como la bandera del águila o con fotografías de víctimas del terrorismo que siguen utilizando para ver si con ello sacan algún rédito político. La cuestión es, señor Feijóo, que no da la talla ni ha hecho una sola propuesta en pro del bienestar de la ciudadanía, que lo único que hace es convocar comisiones de investigación en el Senado aprovechando la mayoría que tienen en esa cámara, pero solo aquellas con las que pretenden hacer daño al partido del gobierno. Pero los ciudadanos estamos a otras cosas, y usted no se entera. ¿Para cuándo una comisión que sea importante para llamar la atención de la gente y para cuándo la comisión donde Mazón explique por qué dejó abandonados a los ciudadanos que tenía la obligación de proteger mientras más de 200 valencianos se ahogaban?

Cartas al director