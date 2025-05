Coherencia, señor Feijóo

Comenta Compartir

La inconsecuencia de Alberto Ñúñez Feijóo con el problema que ha tenido el país con la caída de la red eléctrica y telefónica no tiene ... límites. Antes de saber qué es lo que estaba ocurriendo el líder de la derecha convoca una rueda de prensa para criticar al presidente del gobierno. Un presidente que tardó diez minutos en acudir a la unidad que se ocupa de la seguridad de los ciudadanos, el famoso Cecopi, del que Carlos Mazón no puede hablar nada porque no tuvo ninguna prisa en presentarse mientras se ahogaban por decenas los ciudadanos a los que él debía proteger. Un señor que aún no ha dado explicaciones de la larga sobremesa que mantuvo con la persona a la que quería ofrecer la dirección de la televisión pública valenciana. Un señor al que Feijóo ha calificado de valiente y coherente, cualidades que aplicadas a Mazón resultan, como poco, irónicas. Aunque forme parte del juego democrático, no es honesto criticar al presidente del gobierno, que se puso al frente del problema desde el primer momento para prestar el apoyo necesario para paliar, en la medida de lo posible, lo que ese apagón pudiera afectar a los ciudadanos. Eso es lo que debe hacer quien aspira a liderar un país como el nuestro y no aprovechar la ocasión para sacar rédito político. Habría que saber tras las tragedias ocurridas durante los gobiernos de Pedro Sánchez si Feijóo hubiese estado a la altura. Lo dudo.

Cartas al director