El cinismo está servido

Comenta Compartir

Hace unos días criticaba que fuera noticia que algunas personas fueran a ligar a los supermercados. En estos días me sorprende que algunos medios de ... comunicación hayan ocupado tantas horas con el tema del rey emérito. Eso es pura hipocresía, porque los presuntos «amoríos» del rey Juan Carlos no eran secreto para nadie; además, que tanto una señora como otra han sacado rentabilidad económica, no sólo por lo que todos sabemos, sino por las cifras exageradas que les pagaban con las entrevistas concedidas para hablar del señor en cuestión.

Ahora, una de las afectadas ha puesto el grito en el cielo porque han salido unos testimonios gráficos en una revista extranjera que, lo único que ha hecho, es poner de manifiesto una realidad más que conocida. A mí, en particular, me trae al fresco que el rey emérito se entretuviera con una u otra señora; pero me parece indignante que lo hiciera a costa de nuestros impuestos y esto también debía indignar y ser noticia para los medios de comunicación que participan del circo. Lo que tengo claro es que no me merece ningún respeto ese señor, lo que me entristece es el daño que puede hacer a su hijo, a Felipe VI, paseándose por Sanxenxo cada vez que le viene en gana. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Cartas al director