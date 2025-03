Los chiringuitos de Vox

Comenta Compartir

Parece que Macarena Olona está sacando a la luz los verdaderos chiringuitos de la organización política de Vox, de esos señores que buscaron un término ... como este con el propósito de que calara en la sociedad. Con ello se refieren a las subvenciones que el estado concede a determinados organismos con el propósito de conseguir una sociedad más segura, más libre, más digna y más igualitaria. La cuestión es que desde esta señora se fue del partido no ha dejado de denunciar desvíos de dinero público a fondos sin control. Desvíos de esos señores y señoras que, con el beneplácito del Partido Popular luchan para acabar con lo que ellos bautizaron como chiringuitos como los puntos violetas; es decir, esos lugares más próximos a la mujer cuando se sienten amenazadas por sus maridos o parejas, o contra la acogida de inmigrantes o migrantes cuando huyen de la miseria buscando una vida mejor para ellos y los suyos, o contra las subvenciones a organizaciones patronales y sindicales, a partidos políticos, o a fundaciones como Serla y Anclaje; que trabajan para las empresas y los trabajadores, para solucionar conflictos laborales, colectivos o individuales, y para tratar de evitar la deslocalización de grupos empresariales en crisis, incluso se refieren a organizaciones en defensa de la LGTBI (lesbianas, gais, personas trans, bisexuales, intersexuales). En Extremadura, los comedores escolares también los ha considerado María Guardiola chiringuitos, por eso han dejado de subvencionar a centenares de familias. Esta manera de confundir a la gente, hablando de chiringuitos cuando ellos están inmersos, presuntamente, en el desvío de millones de euros de dinero público a lo privado es poca vergüenza. De todas formas, ya no quedan ni la mitad de los crearon esa organización política que nunca tenía que haber hecho aparición en el escenario político. Llama la atención que después de verter tantas acusaciones por parte de la que fue una de las líderes más importantes de Vox, no le hayan puesto ni una denuncia.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Cartas a la directora