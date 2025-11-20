Comenta Compartir

Decía mi madre que no había que pagar la música sin escucharla y eso es lo que está ocurriendo en Badajoz con el 'basurazo', una ... tasa que han impuesto la mayoría de los ayuntamientos, pero que en el caso de Badajoz resulta extraordinariamente escandaloso, porque la basura y los contenedores de los distintos barrios son una asignatura pendiente. Sirva de ejemplo el barrio de San Roque al que conozco en profundidad. Es vergonzoso ver las condiciones pésimas en las que se encuentran los contenedores, algunos de ellos situados junto al colegio infantil de la Soledad por el que pasan los más pequeños cada día percibiendo los olores nauseabundos, pisando las basuras que se acumulan a su alrededor porque el deterioro que sufren impiden que se levanten las palancas, en especial, las personas más mayores que no tienen la suficiente fuerza para accionar el pedal que levanta las tapas de dichos contenedores, los agujeros que presentan algunos de ellos debido a la falta de reposición que los ha ido desgastando hasta el punto de que por algunas de sus grietas asoman las basuras desprendiendo una mezcla de olores propios de la amalgama de restos de comidas que acumulan en su contenido y, a eso hay que unirles las roturas que sufre el asfalto debido al peso que soporta y, por donde hacen su agosto algunos roedores. Señor alcalde, esta tasa es abusiva e indigna que no debemos soportar los ciudadanos, ya que sufrimos un servicio deficitario que afecta a nuestra salud, además de presentar un aspecto antiestético y demencial.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión