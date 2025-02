Vuelta al Baluarte de Badajoz

Comenta Compartir

La hipocresía está servida por parte del alcalde de Badajoz. ¿Cómo es posible que a sabiendas de lo que ocurre con la policía en Badajoz ... deje a los vecinos compuestos y sin carrera a la Vuelta del Baluarte? Es vergonzoso que el alcalde haya permitido no informar a los participantes hasta una hora antes del comienzo de la carrera. El problema de la falta de policías no es nuevo en Badajoz, como otros tantos que suponen la indefensión de los ciudadanos ante la falta de quienes cuyo cometido es salvaguardar la seguridad de los ciudadanos. A pesar de la suspensión de la carrera por la irresponsabilidad del alcalde, algunos ciudadanos hicieron la carrera con cánticos reiterativos de «vergüenza, vergüenza» y no solo por parte de los ciudadanos de origen pacense, sino de otras personas que han hecho el sacrificio de venir de pueblos cercanos para unirse a esta carrera. La solución no debe ser tan difícil ante un problema tan grave de carencia de policías, sobre todo, porque a la vuelta de la esquina se celebrarán los carnavales y, por fortuna, visitan Badajoz miles de turistas que de ser conscientes de este problema no vendrían. Es inconsecuente haber vendido Badajoz en la feria de Fitur en Madrid, como lo han hecho hace escasos días el alcalde y el responsable de turismo sin ningún tipo de pudor, presumiendo de una ciudad a la que se les renuevan las flores que se secan a los dos días mientras se multiplican los socavones, la suciedad de sus calles e inseguridad en la zona centro y en otros lugares donde han aumentado los robos por la dejadez del alcalde y su séquito.

Temas

Cartas a la directora