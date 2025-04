Comenta Compartir

Cuando era yo era pequeña solo había dos coches en la calle donde vivía. Uno de ellos era de un maestro albañil y el otro ... de un maestro pastelero, es decir, dos empresarios que podían permitirse tener un vehículo. No eran coches cualesquiera, sino un 1430 y un 124. Eran espaciosos y las familias de uno y de otro viajaban cómodamente en ellos. Entre la década avanzada de los 70 no se hubiese armado ninguna polémica por ir a votar el 23 de julio, porque en esos tiempos, solo personas como las que he mencionado podían ir de vacaciones. Es cierto que ha pasado bastante tiempo; pero en proporción, al parque automovilístico del que disponemos ahora creo que es demasiado progreso. Y en todos esos avances que hemos experimentado en democracia ha tenido mucho que ver el PSOE; aunque lo hayan olvidado muchos de esos que ahora se van de vacaciones y tienen dos o tres coches por familia, además tienen una vivienda en propiedad e incluso una segunda, y han olvidado cómo miraban con pelusa a los pocos amigos que se iban con sus padres de vacaciones. Muchas de esas personas, entre las que, por fortuna, no me encuentro, se consideran de otro estrato social y votan a la derecha porque creen que es la que les va a ellos. Lo paradójico es que no les importa tostarse bajo el sol en la playa mientras argumentan de que no se puede ir a votar un 23 de julio.

Cartas al director