Vivan las elecciones

Nadie pone en duda que el arreglo de las aceras, el asfaltado de las calles –aunque sea sin rebajar en condiciones el asfaltado antiguo para ... que quede en perfecto estado de revista–, la poda de árboles, el adecentamiento de parques y jardines y, tantas cosas que están en estado lamentable en la ciudad de Badajoz es genial, pero que el alcalde tránsfuga y el séquito que conforma el equipo de gobierno del ayuntamiento hayan decidido hacerlo todo en apenas un par de meses que quedan para las elecciones no deja de ser curioso. Llevamos cuatro años, además de los que les precedieron viviendo en unas condiciones pésimas cuando salimos de la puerta de nuestras casas, baches que se han convertido en socavones a fuerza de no arreglarlos, árboles que han enfermado soltando un líquido pegajoso sobre nuestras aceras, de por sí hechas una ruina, y el resto clamando a gritos una poda, los parques y jardines –excepto el Paseo de San Francisco– en estado vergonzoso. Eso y mucho más, pero el mantenimiento de una ciudad no se hace en cuatro días, se hace en cuatro años señores de la derecha.

Cartas al director