Es violencia machista

La negación de la violencia machista por parte de Vox no levantándose en el minuto de silencio en el Ayuntamiento de Badajoz o no aplaudiendo ... en homenaje a las mujeres asesinadas en Aragón, o la negación de la alcaldesa de un pueblo de Ciudad Real que se niega a guardar un minuto de silencio por las víctimas de violencia de género, o las actuaciones de cualquier otro ayuntamiento de nuestro país; da igual dónde sea, la cuestión es que estos señores y señoras, por llamarles de alguna manera, representan a los ciudadanos cuya mayoría repudia este tipo de violencia y la llamamos por su nombre, sin enmascarar el término, como ha hecho la presidenta de Extremadura tras su puesta en escena contra Vox y sus postulados. Lo peor es que la radicalidad de esta organización política es conocida y reconocida por su manera de actuar frente a este tipo de terrorismo instalado en nuestras calles y ciudades; pero no esperábamos que la derecha de este país les diera pábulo para conseguir el poder en ayuntamientos y autonomías aceptando todos sus chantajes. Por ese motivo les permiten todos los atropellos y faltas de respecto, no solo a las víctimas, sino a sus hijos que se han quedado huérfanos, a sus madres a las que han arrebatado la vida de sus hijas de la manera más cruel que ninguna madre pudiera imaginar durante la crianza de las mismas, a sus abuelos que se llevan las manos a la cabeza porque no entienden que el siglo XXI sus nietas, las mujeres más preparadas de la historia de España, sean asesinadas de manera premeditada a manos de criminales. A las asesinadas por esos salvajes, hay que sumar las ochenta mil mujeres que se han atrevido a denunciar y en estos momentos, viven o malviven protegidas por causas sistemáticas, naturales y patriarcales. La derecha de este país es el mayor responsable del aumento de este tipo de violencia al poner su firma en documentos que invisibilizan la violencia de género. De esos barros estos lodos.

