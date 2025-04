Verdaderas tropelías

Comenta Compartir

El criterio y la personalidad de Feijóo ha quedado más que denostada, no solo por los últimos acontecimientos. La desfachatez del Partido Popular que, ante ... el fracaso de la investidura de su líder quiere que los ciudadanos salgan a las calles, como en otras ocasiones. Y es que están acostumbrados a ello y les da igual llamar a todas las puertas de las iglesias para «defender a las familias», o llegar a la máxima del esperpento con la foto de Colón, donde algunos de sus protagonistas si te he visto no me acuerdo. Siguiendo las instrucciones de Aznar, aquel que hizo las mayores concesiones a Cataluña desde el inicio de la democracia. Y es que la memoria es muy corta y, muchos ciudadanos no recuerdan como este señor que marca las líneas de la derecha de este país, se bajó los pantalones para contentar a los catalanes tras comprobar que no podía gobernar sin su apoyo, después de cantarle desde el balcón de Génova al presidente de entonces: «Pujol, enano, habla castellano». Ya no se acuerda este presidente que nos llevó a una guerra cruenta contra un pobre país que quedó destrozado y del que, presumió haciéndose la foto de la vergüenza con los mandatarios más sanguinarios, un presidente que mintió a los españoles descaradamente con la autoría de los atentados del 11 de marzo, el más grave de todos los tiempos. Ese expresidente que no se ha dignado a pedir perdón por cuantos errores cometió durante su mandato, las tropelías más escandalosas que ha llevado a cabo ningún presidente de los que han regido este país en los más de cuarenta años de democracia.

Cartas al director