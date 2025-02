No todo es terrorismo

Comenta Compartir

Lo que ocurre en nuestro país con la amnistía no tiene calificativo, por una parte, el Gobierno que intenta convencer al resto de que la ... amnistía es necesaria en pro de la paz de Cataluña y por ende de España, por el otro la oposición con argumentos impropios con tal de derrocar a un gobierno legítimo que no aceptaron desde el primer momento, sobre todo la directora de orquesta, Isabel Díaz Ayuso, que más pronto que tarde quitará a Feijóo de su puesto, de la misma manera que echó a Pablo Casado cuando vio peligrar su puesto. A esto le sumamos al juez García Castellón, que ve terrorismo por doquier y busca imágenes hasta debajo de las piedras para salirse con la suya. Pero los jueces no son dioses, como se consideran y les consideran algunos políticos cuando les conviene. Los jueces también se equivocan, no están exentos de ideología y a veces la ponen de manifiesto de manera nada ecuánime. Este juez está empeñado en considerar terrorismo todo lo ocurrido en los desórdenes públicos en Cataluña que, no seré yo la que le quite hierro a ningún tipo de violencia, pero por desgracia, este país y sobre todo las familias de las víctimas, saben perfectamente lo que es terrorismo, y a las que, dicho sea de paso, este señor está ofendiendo. Y, por otra parte, si García Castellón está empeñado en considerar terrorismo a todo tipo de violencia, también tendrá que hablar de lo ocurrido en la sede de Ferraz, donde la violencia estuvo presente desde que comenzaron las manifestaciones y concentraciones en las puertas de la sede de un partido democrático. También emplearon la violencia contra las fuerzas y cuerpos de seguridad, quemaron contenedores, neumáticos, pararon el tráfico sin autorización y, lo que es peor, la noche de fin de año en vez de comer las uvas con sus familias se fueron a la sede de Ferraz para apalear a un personaje hecho de trapo que representaba al presidente del Gobierno. Días después, aprovechando las manifestaciones que convoca la derecha, acostumbrada a tomar las calles cada vez que no consigue el poder, volvieron a la sede del PSOE para mantear a un nuevo muñeco con la imagen de Sánchez. ¿Cómo denomina esos hechos García Castellón?

Temas

Cartas a la directora