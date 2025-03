Comenta Compartir

La falta de educación demostrada por la ministra Irene Montero al dejar la cartera ha sido injustificable. Menos mal que los responsables de la organización ... de Podemos no querían cargos, de haberlos querido no sabemos hasta dónde hubiesen llegado. Fue ella misma y su compañera Belarra a las que se les llenaba la boca cuando clamaban a los cuatro vientos que su único propósito era el bienestar de los ciudadanos, no conseguir un escaño. Nadie pone en duda el trabajo de esta ministra que, con la mejor intención, propuso y se aprobó la famosa ley del 'Solo sí es sí', que, dicho sea de paso, la trajo por el camino de la amargura y tuvo que soportar unas críticas muy duras; pero aceptar el cargo de ministra conlleva unas responsabilidades, y la soberbia que demostró después de lo ocurrido con dicha ley en las sesiones del Congreso no le hicieron ningún favor. La cortesía y el saber estar debían ser obligatorios en sus señorías porque ellos representan la soberanía del pueblo que está por encima de cualquier tipo de arrogancia y engreimiento. La frialdad con la persona que la va a sustituir es un gesto impropio de una ministra. Nada más razonable y sensato que las palabras de la ministra Pilar Llop que ha hecho de forma intachable el traspaso de cartera: «En los sitios hay que saber estar, pero sobre todo de los sitios hay que saber irse».

