Regreso al pasado

No hace un mes que gobiernan en coalición la derecha y la extrema derecha y ya están censurando obras de teatro, películas o cualquier otra ... actividad cultural con las que ellos se sientan ofendidos. Un siglo después observamos como estos señores que demuestran con las acciones que no hay distinción ideológica entre unos y otros como retrocedemos al siglo XIX y sentimos como tratan de darnos lecciones de ética y de moralidad, cuando son ellos los más inmorales e indecentes al practicar lo de siempre que gobierna la derecha: «A Dios rogando y con el mazo dando». Es escandaloso y un esperpento que la cultura sea objeto de censura. Además de hipócritas son unos cobardes porque no se atreven a declarar las verdaderas razones para la retirada de las películas, obras de teatro, o cualquier otra actividad que vaya en contra de su «moralidad», y alegan razones peregrinas y absurdas que no se cree ni el más torpe de los mortales. ¿A cuántas cosas más nos vamos a tener que enfrentar con esta extrema derecha que se ha tragado a los que refugiados bajo las siglas del PP se llamaban a sí mismos de centro derecha? La cultura no debía estar en juego, porque nadie está obligado a ver lo que no quiere ver, de la misma manera que a nadie se le pone un puñal en el pecho para que se convierta en homosexual, ni a ninguna mujer se le obliga a abortar, ni a nadie se le exige cambiar de sexo o que decida si quiere terminar con su vida o no ante una enfermedad terminal.

Temas

Cartas a la directora