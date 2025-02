Protocolos

Comenta Compartir

No todos tenemos que saber el protocolo de actuación cuando ocurre una desgracia como la de los ciudadanos valencianos; pero no es menos cierto que ... la prudencia debía ser la tónica mientras la vida de las personas que han sufrido la peor parte de la catástrofe consigan volver a su vida y hacer el duelo que procede en situaciones como esta. Dicho esto, son las comunidades autónomas las que tienen las competencias y obligación de gestionar las emergencias y para ello reciben fondos. La alerta roja de Valencia se declaró el día 29 a primera hora de la mañana; pero el presidente de la comunidad, Carlos Mazón, se entiende que sin mala intención, le restó importancia a dicha alerta. Entre las seis y las siete de la tarde la situación era caótica para muchos valencianos y no fue hasta las 20.00 horas cuando el presidente valenciano dio la orden para enviar la alarma a sus ciudadanos. Este señor ha negado solicitar el nivel 3 de alerta para que el Estado tomara el control. Tampoco se marchó Pedro Sánchez de la visita en compañía de los reyes por gusto, sino para evitar males mayores y, fundamentalmente, en pro de la seguridad de los monarcas. La negligencia del presidente valenciano no tiene parangón, y mucho menos las contradicciones en las que ha entrado con tal de eximir su responsabilidad. El rigor es un principio fundamental para un político que se precie y este señor ha dicho un día una cosa y al día siguiente la contraria. Así que, a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César.

