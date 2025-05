A la presidenta de la Junta

Comenta Compartir

Con motivo de la reunión convocada por el presidente a todos los y las representantes de las comunidades autónomas, no sólo me ha sorprendido la ... negativa de la presidenta madrileña de no reunirse con el presidente del Gobierno, sino las declaraciones de la presidenta extremeña que, tras una serie de alaracas a la señora que preside la capital de España, declara que ella acudirá a la reunión con el presidente porque Extremadura ya no es sumisa.

Con este argumento pone de manifiesto que no sabe por dónde anda, en primer lugar porque es su obligación constitucional acudir a la llamada del presidente del Gobierno, sea Pedro Sánchez o Pepita Pérez, y en segundo lugar porque indica que no conoce la historia de nuestra región, nada más lejos de la realidad que Extremadura haya sido sumisa nunca, excepto, como he escuchado a algún tertuliano televisivo, cuando el entonces teniente coronel Yagüe entró con las tropas en Badajoz y cometió las mayores matanzas que se llevaron a cabo durante el golpe de Estado. Señora Guardiola, para su conocimiento, a Extremadura la puso en el mapa el presidente Juan Carlos Rodríguez Ibarra, no sólo porque era la eterna olvidada, sino porque era una de las voces más escuchadas por los presidentes de los gobiernos de ámbito estatal de un partido y de otro. Busque otras explicaciones si quiere presumir de su mandato que, dicho sea de paso, no se sabe cuánto va a durar ni si usted va dejar huella alguna de su presidencia en la Junta.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión