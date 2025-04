Comenta Compartir

Hay muchas personas que suelen despreciar la política y hablan de ella con un menosprecio inaudito, sin tener en cuenta que política es todo lo ... que mueve a la sociedad desde una asociación de vecinos a una de padres y madres de colegios e instituciones educativas. Aunque sea a menor escala, no deja de ser política porque son decisiones que se toman en pro del bienestar de todos los que la representan. Pero, sobre todo, es importante tener en cuenta que la política es muy importante cuando ocurren desgracias como la reciente en Marruecos, que ha dejado tras de sí centenares de muertos, y es en esas catástrofes naturales cuando debemos ser conscientes de que no es lo mismo vivir en un país que en otro, que las decisiones que se toman en momentos como estos depende mucho de lo preparado que esté el país donde residamos, no para evitar que ocurran, pero sí para prevenir males mayores y socorrer a las personas afectadas y acabamos de comprobarlos con las últimas inclemencias meteorológicas que se están viviendo en algunas zonas de España. De la misma manera pudimos comprobarlo con la terrible pandemia que vivimos hace unos años, donde nuestro país quedó situado en el ranking de países mejor preparados, y donde las vacunas fueron elaboradas en un tiempo récord. Eso también es política, a pesar de que haya gente que no quiera entenderlo.

Cartas al director