¡Son personas!

Que las personas humanas, esas que se juegan la vida en las pateras huyendo de las guerras, miserias o un futuro mejor sean dianas de enfrentamientos políticos es una indecencia. Como señaló la parlamentaria canaria, los políticos de los distintos partidos que, nos representan en ... el Congreso de los Diputados, tienen más motivos para debatir en ese lugar donde se discuten los temas que nos afectan a todos los ciudadanos de este país y, a los que vienen de otros países, sobre todo, si vienen para hacer turismo porque eso es sinónimo de dinero. Y no, no es razonable utilizar la situación de miseria en la que vienen esas personas y muchos menos argumentar que la mayoría de ellos son unos delincuentes, entre otras cosas porque no es cierto. La mayoría de ellos vienen con la esperanza de encontrar un futuro mejor del que tienen en sus tierras, como hicimos los españoles en su día, y si no que se lo pregunten a los catalanes y a los vascos que, fruto del trabajo de muchos extremeños y andaluces, en su mayoría, pudieron poner sus fábricas en funcionamiento y tener una economía bastante mejor que el resto de las regiones. Estoy segura de que muchos de esos diputados que han votado en contra de la ley de extranjería y los que les aplauden sus negativas para acogerlos no tienen inconveniente en que esas personas trabajen en sus casas, que cuiden a sus mayores, que les recojan las frutas de sus fincas o les cuiden el ganado por cuatro perras.

Cartas a la directora