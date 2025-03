La obsesión de Feijóo

El trauma del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, tras no conseguir la presidencia del Gobierno cada vez es más notorio, no solo por ... el número de veces que, como un sonsonete, repetía que había ganado las elecciones, sino porque ahora copia todos y cada uno de los actos del presidente del Gobierno, hasta el punto de que todas las imágenes que hemos visto en los últimos días son un calco, salvando las distancias entre uno y otro, de Pedro Sánchez. Una vez recuperado de su afección óptica, sería recomendable que el señor Feijóo buscará ayuda para tratarse la obsesión que tiene por el presidente Sánchez.

No es lógico buscar hasta el mismo encuadre para salir en televisión, ni rodearse de sus presidentes autonómicos como si fueran ministros en su afán de imitar lo que no es, ni llegará a ser, si algún día, la derecha de este país gana las elecciones. Es triste comprobar que vuelve la actividad política y Núñez Feijóo va a peor. Si España no se ha roto, si los catalanes viven en armonía tras años de inquietud, si hemos comprobado que el turismo ha crecido más allá de las previsiones y que, de pasar a dar premios a los primeros turistas, hemos pasado a manifestarnos en su contra, como sí muchos de los que salen a las calles no saliesen nunca qué espera este señor para actuar como lo que es, el máximo responsable de la oposición. Señor presidente del Partido Popular un poco de cordura, por favor.