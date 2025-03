No son muertes, son asesinatos

Comenta Compartir

Lo que está ocurriendo con el tema de la violencia machista no tiene nombre. ¿Hacemos todo lo que está en nuestras manos para evitar que ... todas esas mujeres con nombre, apellidos, hijas, madres, hermanas, compañeras de trabajo... no acaben acribilladas por sus parejas, maridos o convivientes? Llama la atención que algunos de estos asesinos llamen después a los cuerpos y fuerzas de seguridad para confesar sus crímenes sin pudor ninguno, que maten delante de sus hijos sin recato, como aquellos que cometen una hazaña. Tampoco se entiende que se culpe a la víctima de haber puesto la denuncia y quitarla después, lo que conlleva que deje de tener protección. ¿Sabemos acaso por qué esas mujeres pierden la memoria después de unos malos tratos? ¿Sabemos con qué le amenazan esos criminales cuando ellas les ponen las denuncias? ¿Somos capaces de ponernos en la piel de una de esas mujeres, aterradas ante esos asesinos a los que no les importa llevarse por delante a sus hijos como la última chica de 25 años y su niñita de cinco? Habrá que hacer algo más, porque está claro que algo falla y, desde luego, no es la que acaba en una tumba producto de la violencia de un degenerado. Si la mujer quita la denuncia por uno u otro motivo, la autoridad pertinente tendrá que buscar las fórmulas para seguir protegiendo a esa mujer que antes o después será un número en una lista de mujeres asesinadas en el recuento de final de año.

Cartas a la directora