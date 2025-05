La mentira está servida

Comenta Compartir

La derecha de este país se cree que los ciudadanos estamos bobos. ¿Cómo se puede manifestar en el Congreso de los Diputados que no gobiernan ... porque no quieren. Eso, señor Feijóo no se lo cree nadie, porque usted tiene un gran inconveniente, y es que no se puede estar en misa y repicando. Usted ha impuesto a todos los presidentes autonómicos, alcaldes y alcaldesas de este país a pactar con Vox, en la mayoría de los casos, como en Extremadura, sin ganar las elecciones. Ese es el gran estrago que usted tiene y lo tendrá siempre, no usted, al que quedan dos días para que la presidenta madrileña le dé a beber la misma medicina que le dieron al señor Casado; pero sea esa señora o no la que le sustituya, su partido no gobernará nunca mientras la extrema derecha les exija cumplir su programa y no el de ustedes, porque a ese chantaje les somete a diario esos treinta y pocos diputados de la extrema derecha y, la consecuencia de esa extorsión es que los ciudadanos y ciudadanas de este país perdemos derechos y libertades. Así que deje de sacar pecho y de presumir de que usted no quiere gobernar, porque está usted faltando a la verdad, como tantas y tantas veces desde que su partido se creyó que era un mirlo blanco y echaron a Pablo Casado de un día para otro y sin anestesia. A otro perro con ese hueso señor Feijóo, que no es la primera vez que representantes de la derecha pisotean su propia palabra como su compañera María Guardiola o el mismo Aznar ante el temor a no gobernar en aquellas elecciones que tampoco salieron triunfantes, o no se acuerdan de aquel estribillo tan coreado: «Pujol, enano, habla castellano».

Cartas al director