¿Manos limpias?

Una vez pasadas las elecciones europeas, el Partido Popular sigue insistiendo en que han sido un plebiscito contra Pedro Sánchez, y tras la campaña envueltas ... en lodo y pesticidas que han llevado a cabo en vez de proclamar lo que significa pertenecer a la Unión Europea para países como nosotros. Por desgracia, no solo es la derecha de este país, sino los jueces que, no dudan en dar credibilidad a ese sindicato de extrema derecha que se basan en argumentos de retazos y recortes digitales sin contrastar para denunciar al entorno del presidente del gobierno y que, dicho sea de paso, resta credibilidad a los jueces, a los que dicen que hay que respetar y no seré yo la que no lo haga, pero sí cuestiono la manera de funcionar que están llevando en los últimos tiempos.

La falta de independencia de los jueces y la ideología que profesan se pone de manifiesto en cuestiones como la de Begoña Gómez y ahora contra el hermano del presidente del Gobierno por llevar la dirección de los conservatorios en Badajoz desde 2017. De nuevo, ese sindicato cuyo nombre no corresponde con sus actuaciones. Un sindicato que presenta denuncias con el propósito de debilitar a un gobierno al que no consideraron legítimo al igual que el Partido Popular y, algunos de estos jueces como el que ha actuado contra Begoña Gómez que se ha permitido el lujo de indicar a qué tienen que contestar o no las personas presuntamente relacionadas con el caso. Este juez tiene 72 años y ya tenía que estar jubilado, pero su trabajo no consiste en picar piedras o echar alquitrán en las carreteras, y por eso puede alargar su vida activa en vez renovar su mandato tras cinco años caducado. La política de la injuria lleva consigo que aparezcan partidos más allá de la ultraderecha que no tienen sede, partido y solo buscan ser agitadores ultras para desgracia de todos los demócratas que llevamos décadas luchando por una sociedad más libre, más justa y más igualitaria.

