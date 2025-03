Comenta Compartir

A veces el mal uso del lenguaje de algunos medios de comunicación me saca de quicio, porque se entiende que la persona que está al ... frente de ellos tiene la suficiente preparación para escribir o retransmitir correctamente. Pero lo cierto es que es tan frecuente que llama la atención, ¿acaso no han aprendido que no se debe confundir el pronombre personal con el pronombre posesivo? Este es uno de los errores más comunes que se producen a diario tanto a nivel audiovisual como escrito y con más frecuencia de la que quisiéramos escuchamos el típico: «Estaba detrás suyo», por poner un ejemplo, porque esto es tan común que, incluso en series que han permanecido durante mucho tiempo en pantalla se ha reiterado el error una y otra vez. Pero más allá de estos errores lingüísticos, lo que más me irrita es que usen términos que no se corresponden con la realidad y por eso, se escribe o se habla del conflicto de Israel y Gaza, cuando todos sabemos que no es un conflicto, sino un genocidio por parte del país que tiene más poder, más recursos y más ayuda de países poderosos. Más de 25.000 personas han sido asesinadas en Gaza, y no solo eso, sino que la ayuda humanitaria brilla por su ausencia. ¿A eso se le puede llamar conflicto y quedarse tan fresco? Lo mismo ocurría con la guerra de Irak, que no era la guerra de Irak, sino la guerra contra Irak. Otro genocidio contra un país por parte de quienes se empeñaron en que en él había armas de destrucción masiva, con el apoyo del presidente Aznar que, con la petulancia que le caracteriza, aún no ha pedido perdón por ese acribillamiento contra un país en el que después de su destrucción se demostró que no había ni rastro de ese tipo de armas. Tenemos un lenguaje muy rico, por favor, vamos a usarlo correctamente.

