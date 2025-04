LGTBIfobia

Comenta Compartir

Un año más la derecha de este país pone de manifiesto la fobia que le tiene a todo lo que huela a movimientos en pro ... de los derechos humanos, porque eso es el movimiento LGTBI. La celebración de esa fiesta reivindicativa es más necesaria que nunca desde el surgimiento de partidos que gobiernan con el apoyo del PP como Vox y, otros a los que prefiero no dar publicidad. El alcalde de Madrid no ha tenido reparos en seleccionar símbolos que no indican otra cosa que las personas que participan en ellos, como protagonistas o acompañantes no quieren más que jolgorio. Nada más lejos de la realidad. Las personas que participan en esas manifestaciones lo único que quieren es que se les respete, que no los marginen, los insulten o, lo que es mucho peor, que les apalicen, como ocurre desde que la ultraderecha hizo su aparición en la vida política de este país. A este cartel insidioso se suma la negación de la alcaldesa de Valencia a colgar la bandera conmemorativa en el balcón del Ayuntamiento que, dicho sea de paso, mantienen todos los valencianos. Según ella, tampoco lo hace con la ELA, el cáncer o el alzhéimer, entre otras enfermedades que ha nombrado. ¿Por qué ha comparado este día con enfermedades en vez de hacerlo con el día de la fallera mayor, el día de la paella, o el día de las banderas azules de sus playas? Sencillamente, porque la animadversión que sienten hacía estas personas lo llevan en el ADN y no lo pueden negar. No se entiende que los homosexuales y lesbianas en la derecha de este país no se rebelen ante actitudes tan homófobas.

