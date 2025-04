Comenta Compartir

Cada día es más patente que la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, persigue quitar de en medio al líder de su partido, Alberto Núñez Feijóo. ... Lo último que se le ha ocurrido a Ayuso es invitar al presidente argentino, Javier Milei, para entregarle una medalla. Eso es lo que manifiesta de manera oficial, pero lo que pretende la representante madrileña es que ese señor que, por muy presidente que sea, parece un gallo de peleas, es igualarse a sus compañeros de ultraderecha: aunque con ello se salte las normas instauradas a la hora de conceder medallas a mandatarios extranjeros. Pero ella no da puntadas sin hilo y con esta invitación a Milei persigue dos objetivos: no quedarse con las ganas de compartir con este personaje todos los insultos de lo que es capaz contra Pedro Sánchez y todo su entorno y dejar en ridículo al líder de su partido, Núñez Feijóo, que no ha tenido más remedio que desvincularse de la ocurrencia de su compañera. Cierto que el presidente argentino ha ganado por mayoría, pero ya tiene en contra al pueblo, al que ha recortado más 20.000 millones en el sector público, además de rebajar los derechos básicos de los más desfavorecidos. Eso es lo que procura Ayuso, y por eso pone sus energías para quitar del medio al líder de su partido, al que considera un débil.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Cartas al director