Indignidad política

A nadie puede extrañar el malestar generado en el Partido Popular de Badajoz del que este diario se hacía eco en días pasados y es ... que la nueva presidenta de este partido está haciendo una escabechina con todos los representantes políticos; aunque Badajoz se lleva la palma del resto de la región debido a la devastación de la que están siendo objetos los militantes y representantes de la derecha pacense, a quienes les ha quitado toda la legitimidad poniendo por delante de todos ellos a los representantes de otros partidos que, viendo peligrar su organización se han agarrado como sardina a un ascua cualquiera perdiendo con ello la credibilidad, el honor y el decoro. Con la forma de proceder de la sustituta de Monago ha quedado demostrado que los militantes de la derecha pacense y los que han estado y están dando la cara hasta el final de la legislatura en el consistorio pacense no valen un misto, a pesar de estar esperando hasta que la nueva candidata deshojara la margarita. Es una falta de respeto y una indignidad para las personas que defienden una ideología concreta, frente a la hipocresía de personas que cambian de chaqueta en cuanto ven una mínima posibilidad de cargo. Es normal que los afiliados y representantes del PP estén indignados, aunque no entiendo que se quieran mantener en el anonimato, ya que como dice el refrán: «Para el tiempo que me queda en el convento...». Así que suerte a los que entran, aunque sea como tránsfugas y resignación a los que echan de la manera más vil que puede existir en política.

Cartas a la directora