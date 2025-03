Comenta Compartir

Que Badajoz está sucia a rabiar es una realidad, que las aceras están impregnadas de inmundicia no se puede obviar, se siente, se pisa y ... hasta se huele la dejadez, mientras se siembran pensamientos en zonas puntuales de Badajoz para que se los lleven algunas personas, que además de poco cívicas, les llamen la atención; tampoco es que vayan a durar más allá de las elecciones con las temperaturas que se alcanzan en nuestra ciudad, se adecentan algunos parques infantiles sumidos en el abandono durante cuatro años de legislatura y más, se les da un brochazo a pasos de peatones invisibles por el olvido a que los tienen sometido el equipo de derecha que gobiernan en el ayuntamiento de Badajoz, se reponen señales de tráfico oxidadas o caídas a las que no se les da la oportunidad hasta que se acercan las fechas donde la derecha ve peligrar su sillón, se presentan tránsfugas que no tienen pudor a la hora de cambiarse partido; pero tener sumida a la ciudad en la miseria hasta el final es una indignidad. Dicen que los ciudadanos no se equivocan a la hora de votar, pero salvando las distancias, también se votó a Hitler en democracia y ya sabemos lo que pasó.

Cartas a la directora