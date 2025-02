La incoherencia de Guardiola

Comenta Compartir

«Justicia señor, pero por mi casa no». Eso es lo que lleva a cabo la derecha extremeña en sus declaraciones tras lo ocurrido con ... las elecciones generales, donde Alberto Núñez Feijóo ha ganado las elecciones, pero no lo ha hecho por mayoría ni siquiera contando con los votos de la extrema derecha. Ahora dice María Guardiola, en palabras de su portavoz, que el presidente Sánchez tiene que dejar que vote la lista más votada. ¿No le da vergüenza la incoherencia de la que hace gala cuando no hace un mes que ella misma se pasó por el forro lo mismo que pide ahora para su líder? Pues va a ser que no, porque, aunque Feijóo haya ganado las elecciones, hecho innegable, a pesar de no haber cumplido sus expectativas ni de largo. Y es que señora Guardiola, no gobierna quien gana las elecciones sino quien es capaz de formar gobierno, como hizo usted traicionando su palabra. Pero es que su compañero lo tiene muy complicado porque mientras que el Partido Socialista puede unirse a otras izquierdas, el líder de su partido solo tiene a su favor a una extrema derecha que ha quedado muy mermada, que con apenas tres decenas de diputados no se podrá permitir el lujo de volver a convocar una moción de censura como la esperpéntica que llevaron a cabo hace unos meses. Tampoco podrá recurrir ninguna ley porque no llega al número de diputados suficientes para hacerlo. Y, sobre todo, porque en España la extrema derecha no tiene cabida y eso ha quedado patente en este último llamamiento a las urnas. Así que, señora presidenta de la Junta de Extremadura, no saque a pasear su incoherencia como hizo con su falta de palabra.

