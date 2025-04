La incapacidad del equipo de gobierno

Comenta Compartir

Llevamos no sé cuántos meses en Badajoz escuchando la publicidad de los contenedores de residuos orgánicos. Los contenedores y famosos cubos para estos residuos están ... sirviendo para acallar los problemas que tiene el ayuntamiento pacense, y sino que se lo pregunten a la Policía Local, que lleva años reivindicando más personal y recursos materiales. Eso trae como consecuencia que la Vuelta al Baluarte y la Maratón se hayan tenido que suspender para indignación de los participantes de dentro y los que hacen un largo viaje para participar en esa carrera. Aunque esto no deja de ser vergonzoso, la seguridad de los vecinos de Badajoz está en juego durante todo el año mientras no se dote a la policía del personal y recursos necesarios para llevar a cabo su trabajo. Por otra parte, el ayuntamiento de Badajoz ha aceptado que el martes de carnaval no sea fiesta regional, después de solicitar durante años que el carnaval pacense fuera declarado Fiesta de Interés Turístico Internacional, a sabiendas de que con esto muchos pueblos no podrán participar en los desfiles, lo mismo que ha ocurrido con el Museo del Carnaval cerrado a cal y canto después de conseguir que fuera internacionalizado. A esto se suma el desconcierto de las Escuelas de Música, a las que marearon durante meses en la legislatura anterior, la privatización de las bibliotecas de los pueblos y de la biblioteca de Santa Ana. Todas estas áreas fueron competencia de la concejala Paloma Morcillo, a la que han premiado con la dirección del Teatro López de Ayala sustituyendo a una persona como Ángel Luis López Santiago, un gran profesional acorde al cargo y al que se despidió de una forma poco correcta. Sé que más pronto que tarde Ángel Luis López encontrará un lugar donde desarrollar sus muchos conocimientos, pero no puedo evitar la tristeza que me da el saber lo que va a perder nuestro único teatro.

